"Я не знаю, как дальше": Лариса Долина призналась, что у нее земля ушла из-под ног

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

19 января певицу принудительно выселили из квартиры в Хамовниках. В настоящее время Лариса Долина снимает жилье в Москве, хотя у нее есть в столице скромная "двушка" и загородный дом.

Вся эта история сильно подпортила репутацию певицы. Кто-то и вовсе утверждает, что карьера артистки закончена. Сама исполнительница, впрочем, не падает духом, у нее запланировано много выступлений. Так, она уже спела в подмосковном Домодедово. Это первый большой концерт Ларисы Долиной в этом году.

"Ей тяжело, но она держится. Она сказала: "Мне концерт был нужен, чтобы поддержать себя, потому что я не знаю, как дальше. Вот это ощущение, когда земля из-под ног уходит…" Но концерт ее воодушевил. Она ощутила любовь поклонников. Я ее обнял, поцеловал и сказал, что очень люблю", - сообщил дизайнер Джемал Махмудов, который посетил концерт Ларисы Долиной и поддержал ее.

Он признался, что не представляет, как певица смогла выдержать все удары, которые на нее обрушились в последнее время. "Человек на пенсии, 70 лет. И столько ударов получить. Я знаю, что уже после того, как она рассказала об афере с квартирой, ей еще несколько месяцев писали и угрожали на счет дочки и внучки. Я считаю, что в таких случаях нельзя забрасывать человека камнями", - заявил друг певицы "КП".

