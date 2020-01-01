Количество стрессов и депрессий в России выросло на 21,5%

Количество случаев депрессии, тревоги и стресса в России выросло на 21,5% с 2020 по 2024 год. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как пишет "Коммерсантъ", с 2020 года по 2024 год первичная заболеваемость психическими расстройствами выросла на 18% — с 384,5 тысячи новых случаев до 453,9 тысячи.

Уточняется, что произошло это за счет психических расстройств непсихотического характера: депрессии, тревожные и стрессовые расстройства. При этом показатели по шизофрении и психозам остаются относительно стабильными, а на душу населения даже снизились с 61,3 случая на 100 тысяч человек в 2015 году до 58,2 случая в 2024 году.

Главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Светлана Шпорт призвала воздержаться от некорректных выводов о психическом неблагополучии россиян. Она отметила, что статистика отражает рост интереса граждан к посещению медицинских психологов, психотерапевтов и психиатров с вопросами об эмоциональном благополучии, а сама помощь в этой сфере стала более доступной и менее стигматизированной.

Ранее сообщалось, что работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если у подчиненных были выявлены признаки психического расстройства в ходе обязательного медицинского осмотра. По результатам обязательного психиатрического освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы.

Доступная профессиональная психологическая помощь предоставляется в России участникам специальной военной операции сразу же после демобилизации. Помощник главы государства Алексей Дюмин подчеркивал, что особое внимание нужно уделить тем, кто страдает разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим синдромом.