Любимая невестка Елизаветы II бежит из Великобритании после взрывных откровений Эпштейна

В королевской семье бушует очередной грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Подмочивших репутацию родственников король лишил всех титулов и выселил из особняка под Виндзором, в котором они прожили больше 20 лет. Сара во время переговоров с Карлом III просила поселить ее в коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям. Но последний на такую наглость отреагировал резко. Уильяму надоело терпеть родственников-скандалистов, которые не принесли монархии ничего, кроме позора. Не разжалобили сына короля даже намеки Ферги, что корги покойной Елизаветы II нуждаются в большом доме.

Только казалось бы скандал чуть угас, как публикация новых данных из дела Эпштейна шокировала британцев. Выяснилось, что Сара отправляла Джеффри фотографии своих дочерей — принцесс Беатрис и Евгении. Невестка Елизаветы II жаловалась приятелю на дочерей и обсуждала с ним личную жизнь принцесс. Эта информация полностью перечеркивает слова Фергюсон о том, что с Эпштейном она общалась из страха. Судя по переписки, они действительно были хорошими друзьями.

После разоблачения Сара сбежала из Великобритании. Ближайшие месяцы она проведет в Европе. Официально заявлено, что Фергюсон отправилась на поиски дома, ведь срок, к которому необходимо освободить Royal Lodge, стремительно приближается.