В Киеве назвали цели российских ударов "Орешником"

Россия, используя для ударов по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник", преследует цель послать сигнал Западу. С таким заявлением выступил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат.

По словам Игната, нанося удары "Орешником", россияне показывают, что обладают оружием, которое невозможно сбить. Это демонстрация эффективного и точного вооружения, которое имеет шесть блоков по шесть боевых головок – а если его оснастить специальной боевой частью, то последствия будут катастрофическими.

Украинский военный считает, что использование "Орешника" помогает Москве оказывать влияние на переговорный процесс. По его словам, Россия таким образом демонстрирует военную силу странам Запада. Тем временем Киеву приходится постоянно обращаться за помощью к западным партнерам из-за дефицита ракет для системы ПВО.