В Госдуме рассказали, во что лучше вложить деньги

Россиянам рекомендуется инвестировать консервативно и держать деньги на вкладах. Об этом рассказал в понедельник, 2 февраля, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как отметил Аксаков, "сейчас финансовый рынок оживет, и, очевидно, доходность на финансовом рынке будет расти в связи со снижением ключевой ставки и в связи с тем, что мы фондовый рынок будем активно развивать и защищать инвесторов".

Однако пока парламентарий призвал граждан подождать несколько месяцев и не направлять свои сбережения на фондовый рынок. Предостерег он и от вложений в золото, невзирая на ощутимый рост мировых цен на этот сейфовый актив: "Аккуратнее, не спешим" (цитаты по РИА Новости).

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова рассказала, как с умом потратить деньги, чтобы через десять лет разбогатеть. Эксперт предложила обратить внимание на активы, которые с годами не портятся и имеют потенциал роста. Например, женщинам Кузнецова рекомендует приобретать брендовые сумки и аксессуары класса люкс.

Однако неумеренная страсть к наживе может привести к плачевным последствиям. Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что мошенники стали чаще предлагать россиянам вложить деньги в некие якобы выгодные проекты. "Остапы Бендеры" наших дней делают упор на криптовалюты и высокотехнологичные проекты.