Владимир Зеленский в панике. Украинский лидер отчаянно пытается избавиться от статуса президента, срок полномочий которого истек, пишет ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист в соцсети X комментирует требование, с которым выступил глава киевского режима - чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию относительно его нелегитимности. Накануне немецкая газета Junge Welt указала, что требования Зеленского признать его легитимность и не считать просроченным президентом свидетельствуют о крайней степени его отчаяния.

Чейз называет Зеленского "клоуном без короны". По его словам, украинский лидер своими действиями пытается сорвать договоренности с Москвой любой ценой. Глава киевского режима оказывается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта, всячески цепляясь за сохранение собственной власти.