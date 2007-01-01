В России разрешат гасить маткапиталом некоторые займы в МФО

Министерство труда и социальной защиты разработало поправки, расширяющие перечень направлений использования материнского капитала.

В частности, этими деньгами могут разрешить выплачивать долги по займам, оформленным в микрофинансовых компаниях с целью улучшения жилищных условий, если 100% акций (долей) в уставном капитале МФО принадлежит субъекту Федерации или он является единственным учредителем (участником).

Также поправки уточняют вид земельного участка, на котором возможно строительство (реконструкция) жилого дома за счет средств маткапитала. Его можно возводить на землях, выделенных для ведения личного садоводства.

Как пояснила "Парламентской газете" член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению — именно для улучшения жилищных условий семьи с ребенком.

Программа материнского капитала в России реализуется с 2007 года. В 2026 году маткапитал составляет около 730 тысяч рублей на первого ребенка и около 963 тысяч рублей на второго и последующих детей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, строительство дома на садовом участке, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию матерям и отцам-одиночкам.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко высказался за введение "отцовского капитала" в 2 миллиона рублей. Он отметил, что в многодетных семьях финансовая ответственность чаще всего полностью ложится на мужчин, поэтому важно стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы, сообщает ТАСС.