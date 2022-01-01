Россияне в шоке от слов Егора Бероева в адрес Алферовой: "Как мерзко!"

Слухи о том, что в семье Егора Бероева и Ксении Алферовой не все гладко, появились несколько месяцев назад, когда актриса не поздравила мужа с днем рождения. После этого поклонники пары стали замечать, что Ксения сняла обручальное кольцо.

Супруги не давали комментариев, но сплетни в соцсетях все множились, это вынудило пару сделать заявление. Актриса призналась, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказалась гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого, самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", - заявил Егор.

Подписчиков Бероева задел тон его высказывания. Народ отметил, что актер довольно нелестно отозвался о женщине, с которой прожил 20 лет и вырастил дочь.

"Он пишет: „Я расстался с ней…“ Как будто это его одностороннее решение было. И да, написано сухо, без тепла — так ощущается"; "Мерзко написано! Убеждаюсь, что мужчины нынче не те, ценности и уважение ушли, легко все перечеркнули и пошли дальше"; "Какая мерзость и низость! Благодарит он за плохое! Настоящий мужчина забыл о негативе и расстался бы с уважением", — обсуждают пользователи Сети.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>