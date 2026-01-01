Лондон лишил аккредитации российского дипломата. МИД Великобритании опубликовал соответствующее заявление на официальном сайте.

Как сказано в заявлении, в ведомство был вызван посол России. В Лондоне утверждают, что Великобритания "не потерпит запугивания" сотрудников британского посольства. Отзыв аккредитации российского дипломата в британском МИД назвали ответными действиями.

Сообщается, что решение было принято в ответ на высылку сотрудника британских спецслужб, работавшего под прикрытием в посольстве Великобритании в Москве. О том, что в британской дипмисии в Москве выявлен агент спецслужб, ФСБ сообщила в начале января. МИД России отозвал у 45-летнего "дипломата" аккредитацию и предписал ему покинуть страну в двухнедельный срок.