Задержан мужчина, подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга

Девятилетнего Пашу Тифитулина ищут с 30 января. Мальчик сказал маме, что пошел кататься с горки, взял рюкзак, а вот телефон оставил дома. И пропал. Тем же вечером семья забила тревогу.

На поиски отправились почти две сотни добровольцев. Это опытные специалисты отряда "ЛизаАлерт" и простые горожане. Опрашивали прохожих, расклеивали листовки. Поиски затрудняла погода. Ночью в Петербурге было минус 20.

"Как минимум дважды поднимали коптер для проверки открытых пространств. далее поиск с согласия следствия перешел в закрытую стадию. Сейчас работают опытные бойцы отряда", - сообщил Егор Косулин, помощник координатора "ЛизаАлерт".

В последний раз Пашу видели в торговом центре на юге Петербурга. Ребенок выпрашивал еду, предлагал помыть фары машинам на парковке. По неподтвержденной информации, мальчика угостил незнакомый мужчина, а затем Паша сел к нему в белый внедорожник. Есть видео с камер наблюдения.

Машину опознали жители деревни Яльгелево Ленинградской области. Она принадлежала мужчине, который переехал сюда недавно. Рассказали: сосед на ней приехал поздно вечером. Помыл автомобиль, пересел в другой и уехал. И вот буквально пару часов назад подозреваемый задержан. Это 38-летний уроженец Луганской народной республики, который до этого проживал в Ростовской области и уже имел проблемы с законом.

"По последним данным, мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребенка. Задержан мужчина, с которым контактировал ребенок до исчезновения", - рассказала Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.

Мальчика пока не нашли. Известно, что он часто бывал на парковке у торгового центра, мыл фары. А друзьям говорил, что не хочет домой. Его мама сейчас отказывается от общения с прессой. В семье воспитываются еще шестеро детей. Отец Паши с ними не живет.