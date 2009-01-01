В трех с половиной миллионах файлов Эпштейна компромат найдется на каждого. Но тщательнее всего западные журналисты перерывают весь этот массив в надежде найти что-то порочащее 47-го президента США. Издание New York Times подсчитало: фамилия Трампа, его супруги, название поместья во Флориде упоминаются более 38 тысяч раз. Но ничего крамольного репортеры обнаружить не смогли.

"Сопротивление Трампа обнародованию документов только подпитывало предположения о том, что они содержат компромат на него самого и его союзников. Ни один из опубликованных файлов не содержит прямой переписки между Трампом и финансистом. В основном это новостные публикации и другие общедоступные материалы, которые поступали на электронную почту Эпштейна. Они не содержат данных о каких-либо нарушениях со стороны нынешнего президента США", - сказано в материале.

В отсутствие реального компромата на Трампа приходится его придумывать. Ведущий премии "Грэмми" решил сделать это в шуточной манере:"Песня года" - это Грэмми, которую каждый артист хочет получить почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что вполне логично, ведь остров Эпштейна исчез и ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном".

Дональд Трамп прокомментировал шутку комика так, что теперь тому должно быть не до смеха: "Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна или где-то рядом. И до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в этом даже фейковые СМИ. Ноа, полный неудачник, лучше бы проверил свои факты и сделал это быстро. Похоже, что мне придется отправить своих юристов, чтобы подать в суд на этого бедного, жалкого, бездарного, тупого ведущего, и потребовать круглую сумму."

Оппоненты Трампа теперь недовольны тем, что обнародованные файлы были отредактированы. Минюст США действительно вносит в них правки. Ведь в публичный доступ попали имена 43 из 47 жертв финансиста. Опубликованными оказались и такие откровения, что не каждый режиссер фильмов ужасов решится воплотить на экране. Среди файлов - показания неких свидетелей сотрудникам ФБР. Одни обвиняют финансиста и экс-президента США Билла Клинтона в изнасилованиях. Другие утверждают, что наблюдали сцены каннибализма на яхте Эпштейна. Некий мужчина якобы подвергся надругательствам со стороны Джорджа Буша.

В связи с подобными показаниями анонимных свидетелей пользователи соцсетей вспомнили и инцидент с мексиканской моделью. В 2009 году Габриэлла Рико Хименес сбежала с вечеринки друзей Эпштейна в разорванной футболке с надписью "Ням-ням!". После задержания полицией женщину больше никто не видел.

Бывшая модель из Краснодара Рая, чье имя фигурирует в файлах, теперь публично выдыхает в соцсетях: хорошо, что она отказалась от предложения поработать за границей, хотя ее кандидатуру предлагали для участия в вечеринках. Активно поставляло девочек агентство из Киева. Для финансиста Украина была источником не только живого товара. В документах почти полторы тысячи упоминаний об одном украинском кондитере. В госперевороте Эпштейн видел огромные перспективы. О чем писал представителю династии бизнесменов Ариан де Ротшильд.

Главарь киевского режима засветился в скандальных материалах более 50 раз вВ связи с покрывательством похищений женщин и детей на Украине. Некий собеседник Эпштейна ставит под сомнение способность Зеленского управлять страной. Сам Эпштейн предлагал некоей знакомой изучить формулу: "Зеленский-коррупция-парламент". Эммануэль Макрон в обнародованных документах просит помощь на разработку своей политической стратегии. Американский миллиардер был уверен, что президент Франции хочет править Европой и всем миром. А все, что нужно было экс-премьер-министру Израиля Эхуду Бараку, судя по фото, - пригубить красненького в любое время и в любом месте.

А вот один из самых заметных эпизодов, о котором британская пресса пишет следующее: "Падение короны выглядит так". Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на четвереньках рядом с лежащей на полу женщиной. Снимок, предположительно, сделан в одном из таун хаусов Эпштейна в Нью-Йорке.

В деле Эпштейна умудрились даже найти русский след. Якобы миллиардер был на крючке сначала у КГБ, а потом у ФСБ.