Богатырев вышел в свет с новой спутницей после развода с Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила от мужа сына. Но в декабре прошлого года брак распался.

Поначалу Марк и Татьяна скрывали развод. Артисты даже публично опровергли, что их отношения закончились. Но на днях Богатырев все же признался, что расстался с женой. Актер намекнул, что дело в нем, ведь у него перед глазами никогда не было примера полноценной семьи. Он просто не знает, как должна выглядеть семья. Воспитала Марка бабушка, а мама жила своей жизнью, отец тоже не особо интересовался им.

После расставания с Арнтгольц Богатырев улетел в Таиланд, где проводил время за медитациями и духовными практиками. Так он пытался пережить развод. Похоже, медитации помогли, ведь на днях актера заметили с девушкой.

41-летний Богатырев появился в сопровождении 24-летней звезды сериала "Ландыши…" Ники Здорик в кинотеатре "Художественный", где с размахом прошла премьера долгожданного сериала "Резервация". Пара держалась непринужденно, но не привлекала к себе внимания. Актер не вывел спутницу на красную дорожку, но в зале они сидели вместе.

Ника два года назад встречалась с певцом Стасом Пьехой, но отношения распались из-за измен выпускника "Фабрики звезд". После болезненного расставания с певцом Здорик предпочитает не афишировать личную жизнь.

