Путин провел совещание по химической промышленности

Развитие производственной инфраструктуры и экспортной логистики обсудил Владимир Путин на совещании по отечественной химической промышленности. В нем приняли участие члены правительства и руководство крупных госкомпаний.

Речь шла о перспективных разработках новых линеек химических товаров и внедрении самых передовых методик. Уже сейчас в России выпускают тысячи видов востребованной продукции- от простой соды до сложнейших полимеров. Президент поставил задачу подготовки квалифицированных кадров и поднятия уровня защиты экологии. В этом заинтересованы власти всех уровней и частных бизнес.

"Ресурсов у нас достаточно. Сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы это все у нас работало. Как я сказал - на высокотехнологичных решениях. Для решения этих задач запущен национальный проект "Новый материалы и химия". Он предполагает, что до 2030 года в России будет налажен выпуск 130 приоритетных химпродуктов", - отметил президент.