Самолеты-разведчики США и Британии зафиксированы у Калининградской области

Самолеты-разведчики ВВС Британии и США зафиксированы у границы Калининградской области. По данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, в воздушном пространстве по соседству с российским регионом летают стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет разведки и наблюдения США Saab 340B ISR.

По данным сервиса, британский самолет вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Уоддингтон. Маршрут разведчика пролегал над Нидерландами, Германией, Польшей и Литвой. Затем он оказался в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью.

К 17:10 мск оба самолета все еще находились у границы. Разведчик США вылетел с территории Польши, пролетел над Литвой и у берегов Швеции. Самолет патрулирует территорию в направлении Калининградской области.