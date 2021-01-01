Что стало с могилой Градского спустя 4 года после похорон

Александр Градский скончался в ноябре 2021 года. Музыканту было 72 года. Он попал в больницу с подозрением на инсульт, почти сутки врачи боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.

Похоронили Градского на задворках Ваганьковского кладбища у самой стены. Могила легендарного музыканта одна из последних на погосте. Три года на месте захоронения артиста не было памятника. Родные говорили, что уникальный монумент изготавливают, мол, на это требуется время.

Автором памятника Александру Градскому стал один из самых известных скульпторов России Вадим Церковников. В свое время он работал над монументом Федора Шаляпина и занимался реставрацией "Рабочего и колхозницы". С Градским Церковникова связывала многолетняя и близкая дружба.

Когда памятник наставнику "Голоса" был открыт, многие разочаровались. Народ счел, что лаконичное изваяние из черного мрамора куда скромнее, чем заслужил Градский. Но последняя муза артиста Марина Коташенко объяснила, что такова была воля ее мужа.

"Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара и его голос. Он считал, если артисту есть, что сказать со сцены, то ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным. Мне кажется, таким, как на этой фотографии, его запомнили зрители. И таким его запомнили наши дети", — отметила вдова в беседе с журналистами.

С момента смерти Александра Градского прошло больше четырех лет. Но поклонники и летом, и зимой несут ему живые цветы. На могиле всегда стоят свежие букеты, даже в мороз, когда добраться до последнего пристанища певца не так-то просто.



