Возросло число отравившихся воспитанников детсада в Дагестане

Вдвое возросло число пострадавших воспитанников частного детского сада в Дагестане. По данным МЧС республики, дети отравились угарным газом.

Как сообщили ТАСС в Дагестанском центре медицины катастроф, в центральную районную больницу госпитализированы десять детей. Воспитанники частного детского сада села Параул Карабудахкентского района жаловались на слабость и тошноту.

Информация о происшествии в дагестанском селе Параул появилась 2 февраля. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших детях. Состояние одного ребенка врачи оценивали как тяжелое. Предварительная причина отравления – угарный газ.