ВС России начали наступление на город Запорожье

Российские войска начали наступление на город Запорожье. Подразделения ВС России зачистили местность у Придорожного, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным Марочко, идет продвижение в западном направлении - в направлении ключевого для ВС России населенного пункта Запорожье. Эксперт пояснил, что освобождение Придорожного позволит российской армии отрезать группировку ВСУ в Орехове - что, в свою очередь, откроет путь на Запорожье.

Эксперт добавил, что в обороне противника наблюдаются бреши. Украинские боевики бегут с линии боевого соприкосновения. На некоторых участках оборонительная линия представляет из себя решето, чем грамотно пользуются российские военнослужащие, приводит слова Марочко ТАСС.