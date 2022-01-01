Юрий Назаров устроил выволочку публично оскорбившему Алферову Бероеву: "Нужно людьми быть!"

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказалась гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого, самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", - заявил Егор.

Подписчиков Бероева задел тон его высказывания. Народ отметил, что актер довольно нелестно отозвался о женщине, с которой прожил 20 лет и вырастил дочь.

Не остался в стороне и Юрий Назаров. Народный артист России удивлен поступком коллеги. В беседе с "Абзацем" он отчитал Бероева, отметив, что столь личные вещи нельзя выносить на публику.

"Совершенно не понимаю, когда все напоказ. Я по другим законам жил, понимаете? Если кого-то что-то волнует, то можно рассказать кому-то лично. Но специально выносить на суд – не приветствую такое. Совесть надо свою не обижать, не обнажать. В общем, людьми быть, понимаете? Это стоит внимания – стараться быть человеком. А вот это все для показухи, для улицы, для телевидения – все это тоска смертная", — заявил Назаров.

