Методичная работа операторов БПЛА группировки "Восток" по вражеским укреппозициям и по дронам ВСУ, которые выслеживали и пытались остановить продвижение наших подразделений. По технике противника, по скоплению украинских солдат. Беспилотники - в воздухе, штурмовики и артиллерия - на земле. И вот в центре села Придорожного Запорожской области поднят российский флаг.

Там, где была линия обороны ВСУ с хорошо подготовленными позициями, теперь закрепляются наши подразделения. Одновременно армия России нарушила ротацию врага в районах еще семи окрестных сел, сорвав запланированные контратаки. Подбили технику, которая уже подъезжала к линии соприкосновения.

Дмитрий Миськов, офицер пресс-центра группировки "Восток": "Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ. В течение суток противник потерял в том числе от действий беспилотных систем более 275 военнослужащих, бронетранспортер М-113, три бронемашины "Хамви", самоходную установку "Палладин", 10 автомобилей, склад боеприпасов, 7 пунктов управления беспилотной авиации".

Чуть ранее бойцы-забайкальцы из 36-й гвардейской мотострелковой бригады освободили поселок городского типа Терноватое. Это был важный район обороны противника на западном берегу реки Гайчур. Наши бойцы продвинулись вглубь на 5 километров и очистили от врага территорию площадью больше 20 квадратных километров. Чтобы выдавить противника, пришлось идти на военную хитрость.

Расширяется и так называемая буферная зона. Армия России продолжает отодвигать противника подальше от Белгородской и Курской областей, по жителям которых киевский режим бьет непрерывно. Вот система залпового огня "Град" группировки "Запад" уничтожает технику и опорные пункты ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Ракетный комплекс "Искандер-М" с ювелирной точностью ударил по американскому реактивному комплексу "Хаймарс" в районе Володаровки.

Появились кадры воздушных атак на том же купянском направлении. Наши беспилотники, выследившие в небе вражеские дроны самолётного типа и тяжелые боевые квадрокоптеры, пошли на таран.

Освобожден населенный пункт Зеленое. Есть продвижение в сторону Сум

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки войск "Север": "Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районе Сум, Житейского, Ульяновки, Терн и Бурыни Сумской области".

Фронт движется по всем направлениям. Вот РСЗО "Ураган" расчищает дорогу штурмовикам в Днепропетровской области. А это – работа расчётов войск беспилотных систем 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" в районе Красноармейска. Цель - украинские гексакоптеры. Украинские дроны с шестью винтами и повышенной грузоподъёмностью.

Активная работа артиллерии по украинским позициям на правом берегу Днепра в Херсонской области. А также удары в районе ключевых направлений: Славянска и Краматорска в ДНР. Там ВСУ потеряли до 180 военных и бронетехнику.

Почти полторы тысячи убитых солдат украинской армии за минувшие сутки. Среди них есть иностранные наемники. Потери ВСУ колоссальные. Но украинское командование продолжает бросать сограждан на убой.