ЕС уже в этом месяце может утвердить очередной - двадцатый - пакет антироссийских санкций. Как сообщает издание Bloomberg, помимо прочих ограничительных мер туда намерены внести запрет на импорт меди, иридия и платины из нашей страны. А ещё к концу 2027 года Евросоюз планирует полностью отказаться от российской нефти. Брюссель даже в ущерб себе пытается усиливать давление на Москву на фоне трехсторонних переговоров, которые проводят Россия, США и Украина. Дата новой встречи в Абу-Даби уже назначена.

Репортаж Петра Вершинина