Взаимный товарооборот России и Беларуси в 2025 году составил 4 триллиона рублей

Большая часть запланированных задач в рамках договора между Россией и Беларусью на 2024-2026 годы выполнена. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.
Россия - ключевой партнер для Беларуси. В прошлом году взаимный товарооборот составил 4 триллиона рублей. В промышленности реализуются 26 интеграционных проектов. Они направлены на укрепление независимости от иностранных поставщиков в автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении,станкостроении, а еще - в микроэлектронике, оптике.
Российским и белорусским предприятиям дадут возможность получить для своей продукции статус товара Союзного государства. Компаниям, которые ее выпускают, станут доступны дополнительные меры поддержки.
"Пока речь идет о ряде позиций. Это, в частности, станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника. Без сомнения, этот список будет пополнен. Главное условие, что промышленная продукция должна производиться совместно – с использованием материалов и компонентов из обеих стран. Компаниям, которые ее выпускают, станут доступны дополнительные меры поддержки и преференции как по линии России, так и по линии Беларуси. А потребители будут четко понимать, что этот качественный товар сделан в Союзном государстве", - сказал Мишустин.