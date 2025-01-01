Взаимный товарооборот России и Беларуси в 2025 году составил 4 триллиона рублей

Большая часть запланированных задач в рамках договора между Россией и Беларусью на 2024-2026 годы выполнена. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Россия - ключевой партнер для Беларуси. В прошлом году взаимный товарооборот составил 4 триллиона рублей. В промышленности реализуются 26 интеграционных проектов. Они направлены на укрепление независимости от иностранных поставщиков в автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении,станкостроении, а еще - в микроэлектронике, оптике.

Российским и белорусским предприятиям дадут возможность получить для своей продукции статус товара Союзного государства. Компаниям, которые ее выпускают, станут доступны дополнительные меры поддержки.