Продюсер объяснил, почему Долина оказалась в съемной квартире: "Показывает свое фи и воротит носом"

Ларису Долину 19 января принудительно выселили из квартиры в Хамовниках. Теперь певица вынуждена снимать жилье, хотя у нее есть в столице скромная "двушка" и загородный дом.

В интервью Лариса Александровна рассказала, что переехала в съемную квартиру вместе со своими кошками. И теперь мечтает выкупить это жилье, но пока у нее нет денег на такую покупку.

Почему артистка не живет в квартире, что ей принадлежит, рассказал продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнительница хита "Погода в доме" просто не может согласиться на переезд в жилье ниже статусом, чем квартира, что она потеряла.

"Понятно, что та квартира в Хамовниках, которая отошла Лурье, не единственное жилье Долиной. Другой вопрос, что ей действительно было комфортно проживать в тех условиях: на большой жилплощади в центре Москвы", — отметил эксперт.

Руденко уверен, что певица просто демонстрирует "капризное поведение", будучи не готовой к компромиссам в вопросах жилья. "Долина опять показывает свое фи, воротит носом. Не исключено, что речь идет о том, что она не может приобрести именно то жилье, которое хочет. Но хотеть и мочь — разные вещи. Она может купить себе жилье, может найти что-то подешевле, — заявил в беседе с News.ru продюсер.

Напомним, Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

