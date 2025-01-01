Лукашенко подписал закон о дактилоскопировании иностранцев

Иностранцы, прибывающие в Беларусь, обязаны пройти дактилоскопирование. Закон "Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации" подписал президент республики Александр Лукашенко.

В соответствии с документом, дактилоскопирование обязательно при пересечении государственной границы для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль. Также эта мера обязательна для подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче другому государству по соглашению о реадмиссии, передает БелТА.

Законопроект был разработан республиканским МВД в ноябре 2025 года. Его принял белорусский парламент, а в конце января одобрен членами верхней палаты парламента - Совета Республики.