Войну надо завершать. Спасибо всем, кто помогает Украине, заявил глава киевского режима. К выводу о необходимости завершения боевых действия Владимир Зеленский пришел по итогам совещания с переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч в Абу-Даби.

По данным украинского лидера, переговоры состоятся в среду и четверг на этой неделе. Зеленский добавил, что Киев ожидает от США продолжения усилий по созданию условий для диалога с Россией.

Как написал глава киевского режима в Telegram, меры по деэскалации фактически начали действовать в ночь на прошлую пятницу. Зеленский утверждает, что они помогают добиться доверия людей к переговорному процессу и возможному результату.