43-летняя Ирина Дубцова решила рожать

В личной жизни Ирины Дубцовой произошли большие перемены. Певица наконец-таки встретила мужчину, с которым готова связать свою судьбу. Выпускница "Фабрики звезд" счастлива с бизнесменом Иваном Петренко.

Артистка окунулась в чувства с головой. Ирина не скрывает, что мужчина переехал к ней спустя шесть дней после знакомства. И хотя они вместе чуть меньше года, Дубцова решила родить от бизнесмена.

По словам певицы, ее гинеколог часто задает один вопрос: "Когда за девочкой?" Ирина решила, что время для повторного посещения роддома пришло.

"Мы буквально вчера с ней разговаривали по телефону, она опять мне задавала этот вопрос. Имея нормальное функционирование системы организма, приведенную в порядок нервную и гормональную системы, спокойствие внутреннее, ощущение опоры рядом в лице мужчины, который заботится, прекрасный папа, прекрасный муж гражданский — мы решили так: получится — хорошо", — поделилась планами 43-летняя артистка.

А пока Ирина воспитывает помимо своего сына, еще двоих детей сожителя. Восьмилетняя София и шестилетний Мирон переехали к Дубцовой вместе с папой. До этого дети жили с бабушкой, ведь их родная мама умерла.

"Мамы, к сожалению, не стало. Она ушла от тяжелой продолжительной болезни 3 года назад. Это была прекрасная полноценная семья, которая разрушилась такими трагическими обстоятельствами", — рассказала Дубцова в шоу "Ваша Наташа".

