Появились новые данные о страшном ДТП в Красноярском крае

Четыре подростка и один взрослый погибли в результате страшного ДТП на трассе в Красноярском крае. Это абитуриенты училища ФСИН и сотрудник ведомства. Еще 6 человек пострадали и были госпитализированы на вертолете санавиации.

Известно, что детей везли на медкомиссию на микроавтобусе. В него на полной скорости влетел прицеп с модульным домом. По неизвестным пока причинам, он отсоединился от грузовика, который двигался во встречном направлении.

От удара пассажирская машина опрокинулась на бок и оказалась частично смята. Всего в ней ехали 13 человек, включая 11 несовершеннолетних. Выяснилось, что водитель грузовика был лишен прав еще в августе прошлого года. Возбуждено уголовное дело.