Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от российской нефти

Дональд Трамп заявил после разговора с Нарендрой Моди, что Индия согласна отказаться от российской нефти,передает РИА Новости.

"Он согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы", - написал глава Белого дома в соцсетях.

При этом, по словам Трампа, Моди "обязался на гораздо более высоком уровне закупать товары американского происхождения". Речь якобы идет о сумме более 500 миллиардов долларов.

В декабре Дмитрий Песков отмечал, что Индия ведет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где ей выгодно, при этом в Москве есть понимание, что Нью-Дели для обеспечения своих экономических интересов продолжит такую линию.