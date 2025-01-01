Лавров: Москва сочтет размещение западных войск на Украине интервенцией

вариантов. Режим Зеленского, оказавшись в положении цугцванга, все равно пытается диктовать свои условия, навязать собственную модель урегулирования, основанную на предоставлении неких гарантий безопасности Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ответы МИД на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства. Министр подчеркнул, что под гарантиями в Киеве понимают размещение на территории Украины неких "многонациональных сил".

В Москве в очередной раз подчеркнули: размещение на Украине западных воинских подразделений и военных объектов неприемлемо для России. Это будет квалифицироваться как интервенция, несущая прямую угрозу безопасности, заявили в МИД.