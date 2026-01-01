Российские силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА в ночь на 3 февраля

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 3 февраля, 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточнило Минобороны в своем Telegram-канале, по три дрона ликвидировано над Белгородской и Орловской областями, два БПЛА сбито над Калужской областью, по одному аппарату уничтожено над Курской и Ростовской областями.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в Севском районе украинские националисты атаковали село Подывотье с помощью дронов-камикадзе. Водитель местного сельскохозяйственного предприятия получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что с 1 января 2026 года погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шестеро детей. Губернатор пообещал "усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности".