Минобороны представило новых героев спецоперации

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Старший прапорщик Евгений Козлов подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую и попал под миномётный обстрел. Направив свой автомобиль в лесополосу, он заметил дрон, который корректировал вражеский огонь. Евгений точными выстрелами из штатного оружия сбил беспилотник. А затем оперативно доставил груз в указанный район.

Младший сержант Александр Сурганов смог восстановить повреждённую в результате вражеского обстрела линию проводной связи и наладить контакт между батальонной группой и вышестоящим штабом. В ходе выполнения задачи Александр сбил из личного оружия два беспилотника ВСУ. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы отразили атаку противника и не допустили прорыва обороны.