Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Харькове, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Серия взрывов прогремела и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. По всему фронту наступают наши бойцы и в зоне СВО.

Сокрушительное поражение врагу наносит артиллерия. На Харьковском участке расчеты "Градов" уничтожили пункт управления БПЛА противника в Купянском районе. На Красноармейском направлении неприятеля накрыли огнем "Гиацинта". 152-миллимитровые снаряды легли точно в цель, открыв штурмовикам дорогу к наступлению.

А это кадры боев за Торецкое, которое на днях было полностью освобождено от неонацистов. Наши военные грамотно подтянули передовые силы к линии боевого соприкосновения и стремительной атакой сломили сопротивление боевиков.