Политолог Камкин высказался о скандале вокруг архива Эпштейна

Случайно или нет именно сейчас в Америке раздувают скандал вокруг "файлов Эпштейна"? Может ли он отвлечь Дональда Трампа от активной международной деятельности или, наоборот, Белый дом попытается заглушить скандал более громкими решениями во внешней политике?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с доцентом Финансового университета при Правительстве России Александром Камкиным.

"Безусловно, изначально скандал вокруг Эпштейна был направлен против Трампа, республиканцев. Но по мере раскрытия секретов выясняется, что и верхушка Демократической партии была вовлечена в эти процедуры", - отметил он.

