Маргарита Симоньян не может отпустить умершего 4 месяца назад Кеосаяна: носит кольцо, посылает цветы от его имени

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Журналистка не может смириться с потерей и убивается по покойному супругу. В своем официальном телеграм-канале она часто публикует отрывки из разных передач, в которых снимался Тигран Кеосаян. Правда, Маргарита признается, что сама не может пересматривать эти видео, пока еще это слишком больно.

29 января на похоронах Александра Олейникова многие заметили венок из цветов, что послала Симоньян. Сама журналистка не смогла присутствовать на панихиде из-за плохого самочувствия. Венок привлек внимание, потому что на ленте была надпись "От Маргариты и Тиграна". Многие сочли, что так Симоньян легче справиться с горем, она делает то, что делала бы при жизни мужа.

А на днях, когда Маргарита опубликовала свежее фото, на ее безымянном пальце пользователи Сети рассмотрели обручальное кольцо. То самое, которым Симоньян скрепила свой союз с Кеосаяном.

В ноябре журналистка рассказала о мистике, которая происходит в ее доме. Вдова знаменитого кинорежиссера никогда не верила в подобные вещи, но сейчас не может найти логического объяснения происходящему. Каждый день у двери Маргариты появляется незваный гость.

"В это трудно поверить не склонному к мистицизму человеку (то есть мне), но после ухода Тиграна к нашему дому стал каждый день приходить вот этот кот. Такой черный, с проседью, вполне упитанный", — поделилась журналистка.

По словам Симоньян, в дом кот не заходит, хотя ему открывают дверь и зовут внутрь. "В руки не дается, не мяукает. Даем поесть — почти не ест. Просто молча сидит у двери (она стеклянная) и смотрит внутрь дома очень осмысленными глазами. Кошек в доме нет — они в Сочи у нас живут. А он просто приходит и целый день вот так сидит у двери и смотрит..." — рассказала Маргарита.

Незадолго до этого Симоньян призналась, что все 14 лет, что прошли со дня знакомства с Кеосаяном, она была счастлива, а теперь сама себе завидует, что когда-то встретила такого человека. Но счастье оборвалось после мучительной болезни. Сегодня Маргарита молит лишь об одном — встреться с любимым в загробной жизни. А пока без Тиграна ее дом пуст и холоден.

"Поскольку мы с тобой договаривались, что мы знаем, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще тоже постыну без тебя в этом стылом доме. Постыну, постыну, а потом приду к тебе, когда боженька скажет", — обратилась к покойному мужу Симоньян.

