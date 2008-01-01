Не обижайте белого человека. Он обиду затаит... Лишившись российских ресурсов, европейцы вспомнили о том, что нефть, газ и полезные ископаемые любой экономике нужны как воздух. И направились в свои бывшие колонии. В Африку. Чтобы напомнить, кто был хозяином африканских стран.

Служба внешней разведки России опубликовала сообщение, которое проливает свет на истинные мотивы взаимодействия сегодняшней Франции с бывшими колониями. Точнее, на попытки приструнить африканских лидеров, которые забыли, кто в их доме хозяин и вспомнили о суверенитете.

Президент Конго Феликс Чисекеди в 2023-м напомнил дорогому гостю из Франции, кто в стране хозяин. Не учите нас жить, мы вам не прислуга. Макрон кого только ни пытался заключить в объятия на африканском континенте, и всякий раз выходило неловко. Пинка под зад не дали, но и в дружбу не поверили. Обиженный Макрон в соцсети пробубнил – сказали бы спасибо за то, что помогали вам с терроризмом бороться. Верим! Особенно после того, как с подачи французов террористы убили ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Наша Служба внешней разведки перечисляет страны, в которых Франция решила просто поубивать лидеров, которые вспомнили о суверенитете. Попытка переворота в Буркина-Фасо 3 января – задача убить президента Траоре. Не получилось. Французы опекают террористов в Мали, по подсказке из Парижа украинские нацисты снабжают их беспилотниками и инструкторами. Цель - свержение президента Гоиты, который много о себе возомнил и забыл, что такое команда "к ноге".

Метрополии-паразиту уже не надо изображать цивилизованного белого человека, в поисках ресурсов годится и откровенный террор. Россию они тоже всегда пытались рассматривать как сырьевой придаток к своему благоустроенному миру белых людей. Эти белые господа-расисты вообще ребята обидчивые. Страшно переживают, когда их не принимают как хозяев и покровителей. Джордж Буш-младший едва не поймал ботинок на пресс-конференции в Ираке в 2008-м.

Так египетский журналист отблагодарил американского господина за все благодеяния западного клуба. Барак Обама, даром, что чернокожий, вздумал покровительственно похлопать по плечу кубинского лидера Рауля Кастро. Кастро панибратский жест не оценил.

В Америке только и обсуждали, до чего избаловались бывшие подчиненные. И это американцы. А сегодня европейской мелкой сошке Америка устами Трампа прямо говорит – у вас труба пониже и дым пожиже. Ещё не колония – но уж точно задний двор большого мира. А про Макрона очень хорошо изложено в сообщении нашей СВР: "ему не удаётся избавить Францию в Африке от репутации метрополии-паразита, обкрадывающего бывшие колонии и препятствующего их развитию".

Таких друзей – пора в музей. У них в действительности всё не так, как на самом деле.