Дмитрий Дибров раскрыл имя женщины, что свела его с ума после развода: "Понимаете, я люблю ее"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи.

Сейчас Диброва и Товстик планируют пожениться и уже вместе воспитывают детей — троих Полины и шестерых Романа. Они сняли дом рядом с особняком Диброва. Якобы так лучше для сыновей шоумена.

Поговаривали, что и Дмитрий не одинок. Якобы он встречается с нутрициологом Катей Гусевой. С ней Дибров отдыхал на Бали, но после возвращения в Москву парочку не видели вместе.

Зато 2 февраля в столичном киноцентре "Октябрь" на премьере романтической комедии "Равиоли Оли" телеведущий сделал признание. Шоумен наконец-таки раскрыл имя девушки, которая свела его с ума.

Общаясь с журналистами на красной дорожке, Дибров признался в любви Ольге Бузовой. "Я в восторге от ее способностей. Видите ли, у меня вот какая проблема – я как Олю вижу, у меня отпадает челюсть. И я не могу ничего объективно оценивать. Понимаете, я люблю ее", — заявил Дибров.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>