Сверхсекретную жалобу на Тулси Габбард подал сотрудник Национальной разведки США

Сверхсекретную жалобу на директора Национальной разведки США Тулси Габбард подал сотрудник американского ведомства. Как сообщает The Wall Street Journal, жалоба настолько секретна, что она хранится в сейфе в офисе Габбард.

Отмечается, что жалоба была подана в мае, при этом адвокат осведомителя не имел доступа к содержащейся в ней информации. По данным издания, генеральный инспектор в течение двух недель обязан оценить, является ли жалоба достоверной, а затем передать ее законодателям в течение недели. Задержка с передачей жалобы Конгрессу – еще один странный аспект этого дела.

Как заявили источники издания, раскрытие содержания документа может нанести серьезный ущерб национальной безопасности. Кроме того, жалоба затрагивает, помимо Габбард, еще одно федеральное агентство.