Похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве, сообщили в правоохранительных органах

Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве и указал место захоронения в Ленобласти. Об этом 2 февраля сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Подозреваемый заявил, что утопил ребенка в одном из местных водоёмов. По предварительной информации, мужчина испугался, что мальчик может раскрыть его личность правоохранителям.

Следственная группа вместе с задержанным выехала на место на поиски тела ребенка.

Похититель увлекался детской порнографией, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным следствия, на электронных устройствах подозреваемого обнаружено большое количество материалов соответствующего содержания. Педофилия могла стать одним из мотивов убийства.

30 января мальчик ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу. Последний раз Пашу видели возле гипермаркета на Таллинском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине.

Сегодня днем задержали похитителя, который увез пропавшего ребенка. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.