Тело пропавшего в Петербурге 9-летнего мальчика обнаружено в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили 3 февраля в СК.

Его со связанными ногами вытащили из замёрзшего водоёма, пишут СМИ. Перед этим волонтеры сквозь лед увидели одежду и портфель.

Вчера следственная группа вместе с задержанным выехала на поиски тела мальчика после того, как мужчина признался в убийстве и указал место захоронения.

Подозреваемый увлекался детской порнографией. По данным следствия, на электронных устройствах мужчины обнаружено большое количество материалов соответствующего содержания. Педофилия могла стать одним из мотивов убийства.