Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания документов 3 февраля хорошие новости в переговорах с Россией и Украиной.
Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4–5 февраля, сообщил 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп считает, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным существует огромная ненависть.
Другие важные заявления президента США:
— Дела с Россией по Украине у США идут "очень хорошо";
— Трамп разочарован тем, что Европа постоянно опирается в военной сфере на Соединенные Штаты;
— Направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион;
— Мексика собирается прекратить поставки нефти на Кубу. Вскоре у Трампа состоится разговор с кубинским лидером;
— США создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых.