Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания документов 3 февраля хорошие новости в переговорах с Россией и Украиной.

Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4–5 февраля, сообщил 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп считает, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным существует огромная ненависть.

Другие важные заявления президента США:

— Дела с Россией по Украине у США идут "очень хорошо";

— Трамп разочарован тем, что Европа постоянно опирается в военной сфере на Соединенные Штаты;

— Направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион;

— Мексика собирается прекратить поставки нефти на Кубу. Вскоре у Трампа состоится разговор с кубинским лидером;

— США создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых.