В мирном урегулировании конфликта на Украине есть прогресс. В этом заверил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, "дела с Украиной и Россией идут очень хорошо", поэтому "мы можем ждать хороших новостей".

От конкретики Дональд Трамп воздержался, подчеркнув, что урегулирование украинского конфликта — это сложный процесс, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также не стал оглашать детали переговорного процесса, подчеркнув, что "не в наших традициях раскрывать содержание встреч, которые мы проводим в дипломатических рамках, тем более по серьезным вопросам урегулирования конфликтов".

Тем временем на Украине предполагают, что проволочки и проблемы в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть проявлением тактических приемов главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку "никакого прогресса на самом деле нет".

Российский лидер Владимир Путин выражал надежду на то, что Киев поймет необходимость устойчивого мира. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, но продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию конфликта дипломатическим путем.