Елена Яковлева взорвалась после слов Максима Аверина

Популярный актер Максим Аверин дал откровенное интервью Надежде Стрелец. Среди прочего зашла речь и о съемках многосерийного фильма "Склифосовский". Известный артист признался, что с партнершей, актрисой Еленой Яковлевой, у него сложились непростые отношения.

Однако актер отметил, что эта натянутость пошла даже на пользу проекту. Во многих сценах, где были задействованы Аверин и Яковлева, невооруженным взглядом был заметен нерв. А однажды, по словам актера, Елена просто взорвалась после его слов.

"Можно сколько угодно сидеть там и говорить: "Ой, я тебя так люблю, так люблю! И ты, и ты, и тебя люблю". А потом: камера, мотор и все — ничего нету, ни химии, ничего. А там, да, мы очень хорошо потерлись. Мне это понравилось. Я люблю таких партнерш. Это круто, что произошло какое-то такое объединение двух каких-то разрядов. Они породили хорошие результаты… Я просто сказал: "Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?". И все, и вспыхнула. Но потушили, все нормально", - рассказал Максим.

А еще артист признался, что во время съемок сериала у него в жизни случилась трагедия — умерла его мама. С тех пор Аверин посвящает ей все свои работы и считает, что она по-прежнему рядом с ним.

