СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика в Петербурге

Тело убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области.

Его обнаружили водолазы в Ломоносовском районе у Нижнего Шингерского водопада в 30 километрах от места похищения. Ноги и руки ребенка были связаны. Подо льдом также находились одежда и портфель. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, сообщили в СКР.

Подозреваемый в убийстве – 38-летний мужчина родом из Луганской области. В Петербург приехал по работе. В разводе, есть дети. Ранее был судим за кражу.

Мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. В его ноутбуке нашли детскую порнографию. Злодей уже признался в убийстве ребенка. Он рассказал следователям о месте, где спрятал тело.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Он вышел из дома в Красносельском районе, затем его видели у торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе, а после след оборвался. Следователи установили, что ребенок сел к задержанному в белую Toyota . Telegram-канал SHOT утверждает, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником. По одной из версий, мальчик знал убийцу ранее, был осведомлён о его "увлечениях" и шантажировал.

В семье убитого мальчика осенью родился шестой ребенок. Мать воспитывала детей одна, отец с ними не жил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением. Фигуранту дела грозит пожизненный срок.