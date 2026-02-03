Синоптики прогнозируют аномальные морозы в России на этой неделе

В России ожидаются сильные морозы в Сибири и Европейской части.

Аномальное похолодание идет на юг Красноярского края, в Якутию и Иркутскую область, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Температура воздуха будет ниже нормы на 12 градусов, что станет серьезным испытанием для местных жителей и коммунальных служб.

Также волна холода накрыла и европейскую часть России. Морозы продержатся как минимум до четверга, 5 февраля. На юге средней полосы отрицательная аномалия составит минус 12 — минус 14 градусов.

"Ночные температуры местами в Черноземье опустятся до минус 30 градусов. Холода придут и в степи Кубани, и на Северный Кавказ", - отметил синоптик.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что потепление в столичном регионе начнется только к концу первой недели февраля.