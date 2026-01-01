Уход за ребенком могут включить в льготный стаж для досрочной пенсии

Отпуск по уходу за ребенком в России могут начать включать в льготный стаж для досрочного назначения пенсии некоторым категориям граждан. С соответствующей инициативой выступила председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Парламентарий обратилась в Минтруд с предложением включить отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного назначения пенсий педагогам, медицинским работникам и другим социально значимым категориям.

Как уточняет ТАСС, Трудовой кодекс в нынешней редакции учитывает отпуск по уходу за ребенком для трудовых гарантий, но для назначения досрочной пенсии эти периоды обычно не засчитываются, кроме случаев, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.

Лантратова призвала обходиться "без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих "переходных" оговорок".

Ранее правительство России утвердило постановление об учете в страховом стаже родителей всех периодов отпуска по уходу за ребенком без ограничений. Это означает, что с 2026 года в страховой стаж родителей пойдут все такие периоды, хотя прежде учитывалось не более шести лет таких отпусков в общей сложности, независимо от количества детей и реальной длительности отпусков по уходу за ними.

Тем временем Министерство труда и социальной защиты разработало поправки, расширяющие перечень направлений использования материнского капитала. В частности, этими деньгами могут разрешить выплачивать долги по займам, оформленным в микрофинансовых компаниях с целью улучшения жилищных условий.