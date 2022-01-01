"Господи, не могу, не хочу жить!": Ксении Алферовой стало совсем невмоготу

Последние несколько дней имена актеров Ксении Алферовой и Егора Бероева у всех на устах. Новость об их разводе стала сенсацией. Оказалось, что одна из самых крепких и гармоничных пар в отечественном кино оформила развод еще в 2022 году.

Известие произвело эффект разорвавшейся бомбы, хотя слухи о проблемах в семье артистов ходили на протяжении последних месяцев. Поводом послужили несколько обстоятельств. В частности, 9 октября 2025 года у Егора Бероева был день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Однако по какой-то причине Ксения Алферова не поздравила супруга в соцсетях, хотя раньше делала это регулярно. А еще, утверждают особо наблюдательные поклонники в Сети, актриса не носит обручальное кольцо. Да и в последнее время артисты перестали вместе выходить в свет.

А когда журналисты все же спросили у Ксении Алферовой, правдива ли информация о разводе, то услышали положительный ответ. Более того, актриса призналась, что последние годы оказались для нее тяжелыми. О том, что в ее жизни не все гладко, Ксения намекала и на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Не стоит ждать, а тем более требовать от других, чтобы они сделали вас счастливыми. Это наша самостоятельная работа! Правда, есть один наш неизменный друг, который всегда готов помочь. Это Бог. Я так говорю, если совсем невмоготу: "Господи, не могу, не хочу жить, дай мне желание жить, пожалуйста!" Потом следующий уровень сложности: "Дай, мне, Господи, пожалуйста, радость жизни почувствовать!". И он такой, заботливо и с озорной улыбкой: "Пожалуйста!" - писала Алферова.

Однако актриса старается на падать духом. Она продолжает работать, путешествует, ведет активный образ жизни, много времени уделяет родным и близким.

