Лариса Долина отказалась жить с дочкой и внучкой в шикарном загородном доме

В январе Ларису Долину принудительно выселили из роскошной пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Дело в том, что поверившая телефонным мошенникам певица продала жилье по-настоящему. А когда поняла это, то отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Вернувшись в Москву, певица обосновалась на новом месте. Примечательно, что артистка предпочла снимать недвижимость вместо того, чтобы жить с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой в роскошном загородном доме. Кроме того, у Ларисы Долиной есть скромная "двушка" в столице и элитная квартира в 123 квадратных метра в Латвии.

Сейчас певица живет в хорошем районе Москвы вместе с домашними животными. "Кошки очень часто в последнее время переезжают, но они со мной всегда. Я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", — философски отметила Лариса Долина для РИА Новостей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>