МИД объяснил, как Россия ответит на действия США по Гренландии

Происходящее вокруг Гренландии продиктовано стремлением Соединенных Штатов установить гегемонию. На это указал во вторник, 3 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, заявления США о якобы угрозе со стороны России и Китая, которой американские власти пытаются оправдать свои притязания на датскую автономию, не соответствуют действительности.

Безопасность России будет в любом случае обеспечена, а в случае накачивания Гренландии американскими противоракетными системами (ПРО) наша страна готова к принятию военно-технических компенсирующих мер, цитирует Сергея Рябкова ТАСС.

За день до этого МИД опубликовал заявление, согласно которому ведомство исходит "из того, что напряженность вокруг Гренландии никак не связана с нашей страной". Москва солидарная с позицией Пекина о неприемлемости надуманных ссылок на некую "активность России и Китая" применительно к острову.

Ранее на Западе оценили "ясный сигнал западным странам", который послал российский лидер Владимир Путин своим заявлением относительно способности США заполучить Гренландию. Западные СМИ писали, что "по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности".