Минпросвещения назначило даты весенних каникул

Российским общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы для учащихся с 28 марта по 5 апреля. Об этом рассказал во вторник, 3 февраля, министр просвещения России Сергей Кравцов.

При этом зимние каникулы у школьников продолжались с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, напоминает "Российская газета".

Ранее в Минпросвещения высказались о возможности отмены очных занятий в школах из-за сильных морозов. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркивал, что необходимо обеспечить безопасность и сохранение здоровья школьников. Он также напомнил, что власти каждого региона устанавливают свои температурные пороги, по достижении которых детей отправляют на дистант.

Тем временем продолжаются дискуссии вокруг школьных домашних заданий. Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин отметил, что домашка в нынешнем виде почти утратила смысла из-за активного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ).