Массированный удар нанесён этой ночью по объектам неонацистов в тыловых районах Украины. Местные власти и СМИ сообщают о сотнях ракет, успешно обошедших системы ПВО. Также были применены свыше 500 дронов. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали работу заводов ВПК. Наибольший ущерб нанесён электроцентралям в Киевской области. Это ответ на атаки неонацистов на российскую энергоинфраструктуру и гражданские объекты. В зоне СВО один из самых "горячих" участков - в районе Константиновки. Наши войска наступают к северу от Клебан -Быкского водохранилища.

Российский флаг над Петровкой в Запорожской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки "Восток". Наши бойцы рассказывают, в чем состояла главная сложность штурма.

В результате под контроль взят район обороны ВСУ площадью до пяти квадратных километров, зачищены прилегающие лесополосы. Противник понес на этом участке серьезные потери - пытался подтянуть резервы, но бронемашины с боевиками уничтожили расчеты БПЛА и артиллерия.

Поддержали наступление и танковые экипажи группировки - уничтожили опорные пункты ВСУ. А это в зоне ответственности группировки "Центр" работают расчеты буксируемых пушек "Гиацинт - Б". С дистанции около 24 километров уничтожают заглубленные пункты управления и опорные пункты ВСУ. Затем бой завязывают штурмовые подразделения. Освобожден населенный пункт Торецкое в ДНР. Успешному наступлению помогла погода - мороз и сильный туман. Хотя противник и пытался всеми силами противодействовать с воздуха.

Помогли и подразделения войск беспилотных систем. Наши операторы летать умеют в любую погоду и успешно выполняют любые задачи. А на Купянском направлении в Харьковской области работает "Град". Расчеты реактивных систем залпового огня поддерживают наступление штурмовых подразделений, которые расширяют буферную зону в приграничных районах.