Россия заявила о неприемлемости западных военных объектов на Украине

Москва выступает категорически против размещения западных военных объектов на Украине. Россия сочтет отправку войск ЕС, на которой настаивает Киев, интервенцией, несущей прямую угрозу безопасности нашей страны. Об этом заявили в российском МИДе. Так в ведомстве прокомментировали попытки киевского режима выставить Москву виновной в срыве мирного процесса. Напомним, новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса был перенесен на 4 - 5 февраля. Встреча в Абу - Даби должна пройти с участием представителей США.

